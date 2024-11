Lapresse.it - Presunta evasione fiscale, Totti indagato da pm Roma

L’ex capitano della, Francesco, secondo l’ipotesi accusatoria dei pm della Procura della Repubblica diavrebbe nascosto al fisco i guadagni derivanti da alcuni spot pubblicitari. Per questo verrà ascoltato in Procura anei prossimi giorni dai pubblici ministeri Pesci e Barba. La notizia dell’inchiesta è stata anticipata dal quotidiano La Verità.In un’altra verifica, della Guardia di finanza, chiusa a giugno scorso, era stata contestata auna omessa dichiarazione dei redditi pari a 1,5 milioni di euro, ma il debito erariale è stato già saldato. Anche in questo caso il fascicolo potrebbe venire chiuso perché, secondo quanto si apprende, la sanzione contestata a, pari a circa 200 mila euro, sarebbe stata saldata.