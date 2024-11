Lanazione.it - Pioggia di soldi per sostenere la cultura

Leggi su Lanazione.it

"Il programma dei lavori pubblici, da parte del Mic, per il triennio 2025-2027, stanzia un importo di quasi 180 milioni di euro". Il capogruppo in Commissionealla Camera e deputato apuano Alessandro Amorese e il coordinatore provinciale Marco Guidi, esponenti di Fratelli d’Italia, che sottolineano ed elencano quindi gli ulteriori finanziamenti in arrivo per la provincia apuana. "Solo per l’anno prossimo sono previsti oltre 60 milioni di euro. Il settore Belle Arti e Paesaggio riceverà oltre 70 milioni, quello dell’Archeologia quasi 44 milioni, gli Archivi quasi 40 milioni, mentre per le Biblioteche sono destinati oltre 39 milioni di euro. Particolare attenzione viene riservata alla Toscana, prima fra le regioni finanziate, che riceve 20.471.007,61 di euro a fronte di 127 progetti finanziati.