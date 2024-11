Liberoquotidiano.it - La lotta alle molestie sessuali viaggia sui binari

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per fermare lein luoghi pubblici non c'è una soluzione. Ma cinque. È il messaggio del Gruppo FS che, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, rilanciala compagna delle 5D con il patrocinio, per il secondo anno consecutivo, dal® Ministero dell'Interno. Da lunedì 25 novembre le cinque azioni chiave della campagnano anche sulla rete ferroviaria attraverso una speciale livrea di un Frecciarossa. La campagna, realizzata con la supervisione scientifica dell'associazione® americanaRight To Be difende il diritto di ogni donna e di ogni persona a vivere libera dalla violenza e diffonde metodi sicuri e concreti per intervenire in caso di. Un approccio innovativo ed educativo rivolto ai cosiddetti bystanders – ossia coloro che assistono a episodi di molestia e desiderano intervenire ma sentono di non avere gli strumenti.