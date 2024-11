Ilfattoquotidiano.it - Il più grande giacimento d’oro è stato scoperto in Cina: mille tonnellate del prezioso metallo. Ecco quanto vale

Una straordinaria scoperta per i geologi e non solo. Infatti in(precisamente nella contea di Pingjiang, nel Nord-Est della provincia di Hunan, nellacentro-meridionale) ètrovato quello che sembra essere il piùdel mondo.Gli esperti non hanno dubbi e, anzi, hanno stimato che si trovino bendelnel. Il valore? Stando alle valutazioni recenti l’oro è stimato 80.89 euro al grammo, quindi si parla di oltre 80 miliardi di euro. Dunque questa scoperta fa passare in “secondo piano” la miniera del Sudafrica South Deep snella provincia di Gauteng, che ha al suo interno 900.Le trivellazioni mostrano che ci sono già più di 300di oro, a meno di 2.000 m di profondità. I campioni di roccia prelevati nel sito mostrano che ogni tonnellata di minerale potrebbe contenere fino a 138 grammi di oro puro.