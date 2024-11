Anticipazionitv.it - Grande Fratello: chi sono i quattro nuovi concorrenti

Leggi su Anticipazionitv.it

Aria di novità ale soprattutto diper rendere le dinamiche del gioco più interessanti e provare a risollevare gli ascolti. Dopo le anticipazioni di Davide Maggio e TVBlog,stati rivelati i nomi deiche entreranno nella Casa a partire da lunedì 2 dicembre 2024. Tra i volti noti ciuna famosa ex Miss Italia, l’attrice Maria Monsè con la figlia Perla Maria, ildi un noto cantautore italiano e una “nip” con un passato a Uomini e Donne.Zeudi Di Palma: l’ex Miss Italia entra alConfermata da Davide Maggio, Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, è pronta a varcare la porta rossa del. La sua partecipazione rappresenta una ventata di aria fresca per il reality, che punta su volti giovani e conosciuti per catturare l’interesse del pubblico.