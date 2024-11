Gaeta.it - Confiscati beni per 500 mila euro a un esattore del clan La Torre a Mondragone

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Direzione Investigativa Antimafia ha sequestratoimmobiliari dal valore di circa 500a Gennaro Sorrentino, un uomo ritenuto affiliato alLadi, in provincia di Caserta. Questo intervento rappresenta una significativa operazione volta a colpire i patrimoni illeciti derivanti da attività mafiose. La DIA ha agito in seguito a indagini approfondite coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia , evidenziando un impegno costante nella lotta contro la criminalità organizzata.I dettagli dell’operazione della DiaL’operazione di confisca è stata attuata grazie a un provvedimento emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Le indagini hanno rivelato che Sorrentino era noto comeper ilLa, incaricato di riscuotere il denaro estorto agli imprenditori locali, in particolare agli amministratori delle società legate all’“Eco 4”, una compagine coinvolta in attività sospette.