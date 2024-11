Metropolitanmagazine.it - Church’s ha lanciato la campagna perfetta per le feste di Natale

Quando i brand sanno davvero fare campagne pubblicitarie (soprattutto a, diciamocelo), è un piacere guardarle., il celebre marchio di calzature, ha appena svelato unanatalizia che è un omaggio all’eleganza senza tempo e al fascino britannico. Tra tweed, giacche da caccia e calzature raffinate, la nuova collezione celebra i suoi modelli iconici in uno scenario dal sapore aristocratico. Esa come si fanno.Quando la classe non è acqua: la nuovadiper queste vacanze diLa, ambientata nella splendida St. Giles House nel Dorset, casa ancestrale del 12° Conte di Shaftesbury, unisce tradizione e modernità. I modelli sono ritratti in pose dinamiche: dalle moto rombanti ai balli sui tavoli, il tutto condito da un irresistibile spirito Sloane Ranger.