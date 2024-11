Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini al Modernissimo per il firmacopie dopo la proiezione di Alaska Baby

Bologna, 29 novembre 2024 – Una splendida notizia per tutti i fan di: domani 30 novembre il cantante sarà al cinemadi Bologna, in piazza Re Enzo, dove si terrà ladi '’, il documentario del cantante, e a seguire il. Alsono in programma due proiezioni del documentario prossimamente disponibile su Disney+, alle 12.15 e alle 16.30, e sono andate esaurite in dieci minuti. “L'evento - spiegano gli organizzatori - "è riservato alle persone che hanno preordinato il vinile e si sono iscritte all'experience".'', in uscita oggi, è l'ottavo album in studio della carriera solista dell'artista e comprende dodici brani, tutti autobiografici, di cuiè anche direttore artistico. "Il tema più importante - spiega - è quello della rinascita.