Dailymilan.it - Calciomercato Milan, dopo Yacine Adli la Fiorentina vuole anche Daniel Maldini. La trattativa

Leggi su Dailymilan.it

Laè scatenata suldal Monza: ile Moncada restano a guardare?L’avvio di stagione dicon il Monza ha attirato su di sé l’interesse di diversi top club italiani: prima l’Atalanta, poi Inter e Juventus e adessola. La domanda dei tifosi rossoneri, però, è: ma perché la dirigente delnon pensa di riportare a casa il giovane trequartista, visto che i rossoneri hannouna sorta di corsia preferenziale per quanto riguarda il riacquisto del giocatore?Forse alla dirigenza del club di via Aldo Rossi non è bastato il caso. Sì, perché il centrocampista franco-algerino, in estate, è stato ceduto in prestito ai Viola, con diritto di riscatto fissato solamente a 10 milioni di euro.