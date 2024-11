Rompipallone.it - Bologna, colpo di scena clamoroso: annuncio ufficiale, tifosi spiazzati

Ultimo aggiornamento 29 Novembre 2024 12:27 di Giancarlo Spinazzola, arriva l’che lascia isenza parole: ora non ci sono più dubbi,diIlha perso ancora in Champions League. La prima esperienz nella competixione continentale per i felsinei si sta rivelando in un vero e proprio dramma sportivo, con i rossoblu che hanno conquistato appena un punto. Contro il Lille è arrivato il primo gol in questa competizione – alla quinta giornata – e c’è la consapevolezza che i rossoblu non siano pronti per disputare tale manifestazione.Intanto piove sul bagnato per il club. Se la squadra a Casteldebole si allena in vista del campionato, la società è finita sotto attacco hacker. Il, con un comunicato, ha reso nota la posizione dopo le voci circolate già ieri in serata.