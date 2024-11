Sport.quotidiano.net - Bologna, Aebischer rinnova fino al 2027

, 29 novembre 2024 -prolunga il contratto e resterà in rossoblùal. Lo ha annunciato questa mattina il, con una nota sul proprio sito ufficiale. "IlFc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Michelper il prolungamento del contrattoal 30 giugno, con opzione per un’ulteriore stagione". Altre tre potenziali stagioni sotto le due torri dunque per il centrocampista svizzero classe 1997, ora ai box e in via di guarigione dopo l'operazione subita per rimuovere un'ernia inguinale, in attesa di rivederlo in campo nel prossimo mese di dicembre (per il momento si sta allenando a parte). Arrivato dallo Young Boys nella finestra di mercato invernale del 2022, sotto la guida Sinisa Mihajlovic, l'originario di Fribourg ha definitivamente spiccato il volo in rossoblù la scorsa stagione, diventando uno dei punti di riferimento nella mediana di Thiago Motta e contribuendo alla straordinaria cavalcata verso la Champions.