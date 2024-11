Calciomercato.it - Black Friday in Serie A: disastro Leao e Douglas Luiz, c’è anche Dybala | VIDEO CM.IT

IlcolpiscelaA ed il calciomercato con tante occasioni per i club italiani ed esteri sia in entrata che in uscita: i nomi Siamo nel periodo delrelativo quindi alle migliori offerte disponibili sul mercato. Dagli articoli per la casa alla tecnologia, passando per vestiario, calzature e tanto altro.inA:, c’è(LaPresse) – Calciomercato.itApprofittando quindi di questo particolare momento dell’anno Calciomercato.it ha quindi voluto approfondire il tema di quei calciatori che numeri alla mano hanno visto calare il proprio valore dopo una prima parte poco entusiasmante. A Ti Amo Calciomercato abbiamo quindi approfondito la questione andando a snocciolare i 13 giocatori diA che si sono svalutati di più dall’inizio della stagione secondo le stime economiche del noto portale Transfermarkt.