Gaeta.it - Roma ospita “Evootrends”: l’evento dedicato all’olio extravergine di oliva dal 29 novembre al 1 dicembre

Dal 29al 1diventa centro di attenzione per gli appassionati e i professionisti del settore agroalimentare con "". Questa manifestazione, organizzata da Fierae Unaprol, coinvolge anche la Fondazione Evooschool e Coldiretti Lazio, con il sostegno della Regione Lazio e della Camera di Commercio disi svolgerà nel prestigioso spazio di Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, un'area emblematicamente legata alla tradizione gastronomica della Capitale."non si limita a essere una semplice fiera espositiva, bensì si propone come un vero e proprio punto di confronto e dibattito sui temi legatidi, uno dei simboli della Dieta Mediterranea." Questa iniziativa rappresenta un'opportunità per approfondire la conoscenza di un prodotto che è molto più di un semplice condimento.