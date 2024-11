Anteprima24.it - Processo “Maleventum”: Damasco 9 e 12 sotto i riflettori, la difesa punta sulle condizioni dei centri migranti

Tempo di lettura: 2 minutiProsegue davanti al Tribunale di Benevento, in composizione collegiale (Presidente Fallarino, Giudici a latere Telaro e Nuzzo), ilnoto come “”. Gli imputati, tra cui Paolo Di Donato, soprannominato il “Re dei“, e il Brigadiere dei Carabinieri Salvatore Ruta, sono accusati di reati come corruzione, truffa, frode e violazione del segreto d’ufficio, con riferimento alla gestione deidi accoglienza per.L’udienza è stata caratterizzata dall’escussione di numerosi testimoni di rilievo. Tra questi spiccano il già Capo di Gabinetto del Ministero degli Interni e attuale Assessore Regionale alla Legalità Mario Morcone, il Prefetto Paola Galeone, il Colonnello Gennaro Tiano, il Colonnello De Nisco e la Dott.ssa Mena Iadanza, Capo del Dipartimento Prevenzione dell’ASL di Benevento.