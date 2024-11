Oasport.it - LIVE Paris-Virtus Bologna 21-24, Eurolega basket in DIRETTA: 15 punti di Clyburn, i transalpini rimangono in scia alla prima sirena

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia la seconda frazione!Si chiude il primo quarto: laè avanti 21-24 a Parigi!21-24 Hayes col semi-gancio:ritorna a -3!19-24 Seconda tripla consecutiva di Maodo Lo (ex Olimpia Milano).16-24 Taglio di Matt Morgan: +8a meno di tre minuti d.16-22 Maodo Lo perfetto da tre: primiper il tedesco.13-22 Willin contropiede: ancora +9e 15per l’ex Efes.13-20 2/2 per Hifi dlunetta:rosicchia due.11-20 Cordinier col runner per il +9.11-18 1/2 per TJ Shorts a cronometro fermo.10-18 Ancora, che sale subito in doppia cifra con 13!10-16 Risponde subito Jantunen con la stessa moneta.7-16 WILL! TRIPLA DA LONTANISSIMO.7-13 TJ Shorts brucia la retina dall’arco: contro-parziale di 5-0 dei padroni di casa che tornano a -6.