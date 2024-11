Agi.it - L'Italia bocciata 'di nuovo' in inglese

AGI -in 'english': secondo l'Indice di Conoscenza dell'EF (EF EPI) del 2024, il nostro Paese si posiziona al 46mo posto su 116 Paesi, con un livello di competenza medio, e in Europa è appena 32mo su 35 nello studio della lingua di Shakespeare. Le linee guida ministeriali prevedono che gli studentini raggiungano un livello B2 alla fine della scuola secondaria di secondo grado ma spesso si fermano a un livello B1 o inferiore. Questo divario solleva domande sull'approccio metodologico adottato e sull'efficacia della formazione degli insegnanti, che spesso si trova priva del supporto necessario per innovare realmente la didattica. L'urgenza di un cambio di paradigma è stata evidenziata nel corso di "Teaching in Italy 2024", evento organizzato dal St. George's Institute che si è svolto il 7 novembre a Roma.