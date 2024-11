Lanazione.it - L’esempio di Cogefis. E’ stato il primo welfare. Ora venti defibrillatori per aziende più sicure

E’unante litteram, nato negli anni Settanta quando Berta filava: allora industria e sindacati pensarono di promuovere servizi per la salute, lazza ed il benessere dei lavoratori grazie al versamento da parte delledell’1% della retribuzione ordinaria dei dipendenti. E da questa intuizione di Unione Industriale, oggi Confindustria Toscana Nord, e Cgil, Cisl, Uil nacque, il Comitato gestione fondo intervento sociale: quello pratese èuno dei primi esempi in Italia e ancora oggi svolge la sua funzione. A maggior ragione nell’anno in cui celebra i suoi primi 50 anni, che cadono in uno dei periodi di crisi più dura e lunga del distretto tessile., dopo aver superato il meccanismo del contributo aziendale con altre forme di sostegno, ha deciso di dare un segnale concreto di supporto all’imprenditoria con un progetto speciale, finanziato dal Comitato: la donazione di 20ad altrettante, individuate in modo da colmare lacune nella distribuzione sul territorio degli strumenti salvavita.