Gaeta.it - Leonardo Rosatelli è il nuovo direttore commerciale di Move Viaggi per potenziare la crescita

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterè stato nominatodi, un’azienda che si distingue nel settore del turismo. Con un’esperienza notevole alle spalle,ricopre ruoli significativi in vari contesti lavorativi, sia comeche come titolare in diverse imprese del comparto. Questa nomina segna un passo importante per, mirato a sfruttare al meglio le attuali opportunità di mercato ela sua rete di collaborazioni.: un professionista del settoreporta con sé una carriera consolidata nel settoree turismo, avendo accumulato una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato e delle esigenze dei clienti. La sua capacità di gestire strategicamente le vendite e di costruire relazioni solide con i partner è ben nota nel settore.