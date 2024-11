Agi.it - La classifica dei cinque migliori ospedali italiani

AGI - Su un totale di 51 aziendeere e aziendeere-universitarie analizzate da Agenas, solo 13 hanno ottenuto una valutazione complessiva buona e la maggior parte si trovano al Nord Italia. Mentre 25hanno ottenuto una valutazione intermedia e 13 migliorabile. È questo quanto emerge dai dati aggiornati al 2023 del modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale, presentati da Agenas in occasione del Forum risk management di Arezzo. Nella valutazione sono stati presi in considerazione 27 indicatoriti in 4 aree (accessibilità, processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti) e 10 sub-aree. Le prime 5 aziendeere sono: AO Santa Croce e Carle (CN); AOU Padova (PD); AOU Policlinico Tor Vergata (RM); AOU Sant'Andrea (RM); AOU Policlinico San Matteo (PV).