Inaugurata la nuova metro di Riyadh | una svolta nella mobilità urbana dell’Arabia Saudita

Facebook WhatsAppTwitter La inaugurazione della retepolitana dirappresenta un momento cruciale per lo sviluppo della capitale. Completatasua totalità, la rete è composta da sei linee automatizzate che si estendono per 176 chilometri, contribuendo significativamente a migliorare la. Questo progetto, forte di approcci innovativi, rientrarealizzazione degli obiettivi della Vision 2030, un piano strategico volto a diversificare l’economia del Regno e a migliorare la qualità della vita.dettagli sulla retepolitanaLa retepolitana diè un’opera di grande importanza, considerando non solo la sua estensione ma anche il numero di stazioni e la tecnologia impiegata. La linea 3, gestita dal Gruppo Webuild, è la più lunga e ambiziosa del sistema.