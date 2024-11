Metropolitanmagazine.it - Franz Ferdinand, Milano non basta: aggiunte tre nuove date in Italia

sono tornati e, con loro, i ricordi di un’adolescenza ormai passata nel corpo, ma mai sopita nello spirito. Se avete trascorso i vostri anni da teenager a indossare skinny jeans e maglie a righe e a scatenarvi sulle note di Take Me Out, ma anche se appartenete a una generazione diversa e siete appassionati di indie rock, non potrete mancare al loro passaggio in.Alex Kapranos e soci avevano già annunciato una tappa al Fabrique di, il 20 febbraio 2025. L’evento è andato velocemente sold out e, a grande richiesta, sono statetre ulteriori, previste per la stagione estiva. Si partirà giovedì 28 agosto a Romano D’Ezzelino (VI), Villa Ca’ Cornaro per l’AMA Music Festival, per poi proseguire venerdì 29 agosto a San Mauro Pascoli (FC), Villa Torlonia.