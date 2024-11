Lanazione.it - Firenze, il musical Mare Fuori in scena al Teatro Verdi

, 27 novembre 2024 - Dopo il grande successo e i sold-out con oltre centomila spettatori nei maggiori teatri italiani, arriva aldiildiretto da Alessandro Siani tratto dalla fortunata serie televisiva italiana, incentrata sulle vicende dei detenuti e del personale di un immaginario istituto penale per minorenni di Napoli. Appuntamento con venerdì 6 e sabato 7 dicembre alle ore 20,45. La serie è stata trasformata in unche porta inil dramma esistenziale di un mondo di ragazzi giovanissimi, abbandonati a sé stessi. Sul palco si vedranno alcuni tra i volti più amati della serie tv. La location è il carcere minorile di Nisida e si narra in modo profondo e crudo la vita di un gruppo di ragazzi all’interno dell’ istituto penitenziario.