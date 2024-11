Equitazione quattro azzurri a Madrid nella Longines FEI Jumping World Cup

Leggi su Sportface.it

Fine settimana ricco di appuntamenti per il mondo dell’. Aè in programma la sesta tappa del girone dell’Europa Occidentale dellaFEICup™ 2024-2025.capitale spagnola a rappresentare l’Italai ci saranno nel CSI5*-W dellaHorse Week Piergiorgio Bucci (Hantano; Kiss me Fabulesse), Guido Grimaldi (Candy Rose; Gentleman; Messi 7) oltre al Tenente dell’Aeronautica Eugenio Grimaldi (Chanimo; Pompon vd Koekoek) e a Clara Pezzoli (Fantasia de Beaufour; Quick Nek EH).In Svezia, in quel di Stoccolma, protagonista Lorenzo De Luca con Cappuccino 194 e Promise Z nel CSI4* dello Sweden International Horse Show. A Opglabbeek, in Belgio, invece, nei CSI2*/CSI1*/CSIYH1* al Sentower Park al via si presentano Chloe Bertolini (Ibiza; Nalu by P&S), l’agente delle Fiamme Oro Michael Cristofoletti (EIC Lloyd), Alexa Larkin (O Music), il luogotenente dell’Aeronautica Militare Stefano Nogara (ESI Everest; Sexy Girl Vant Gebergte; Avenger Z; Komet 306; Mister Rossi) ed Eleonora Sanna (Incanto VDL; Amaretto Daisy; Elvic vh Hoeve-Terras Z; Cupfer).