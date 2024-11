Linkiesta.it - Da Bertani si possono degustare annate di Amarone fino alla 1958

Leggi su Linkiesta.it

“Storico” è un aggettivo il cui significato sembra semplicissimo, eppure cercandolo sul vocabolario si scopre che le sue accezioniessere in realtà molte. Certo, il contesto aiuta e in generale si sta sempre parlando di un qualcosa che è legatostoria. Nel caso di un’azienda, ad esempio, quando la si definisce “storica” se ne indicano la longevità e magari l’importanza del ruolo che ha ricoperto nel corso del tempo. Ecco un’altra parola chiave, il tempo.Fondata nel 1857 dai fratelli Giovan Battista e Gaetano, l’azienda– oggi parte del gruppo Angelini Wines & Estates – è una di quelle che in Valpolicellaa tutti gli effetti essere definite storiche e, proprio con il tempo, ha un rapporto particolare. Nelle sue cantine, infatti, conserva quarantotto anni sotto forma di vini, un patrimonio difficilmente eguagliabile sul territorio.