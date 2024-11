Gaeta.it - Arrestato ragazzo di 19 anni per rapina dopo un selfie con l’iPhone rubato: ecco cosa è successo

Un giovane di diciannoveè finito in manette nel quartiere Parioli di Roma, accusato diaggravata ai ddi due ragazzi. La dinamica dell'accaduto, emersa durante le indagini condotte dai carabinieri, è avvolta in un colpo di scena inaspettato, in quanto il giovane è stato tradito da unscattato con uno dei cellulari rubati.La sequenza delle rapine in una sera buiaSecondo le ricostruzioni fornite dalle autorità, ilavrebbe agito in due occasioni nella stessa notte. Entrambi i colpi sono stati messi a segno in zone poco illuminate, dove ha potuto avvicinarsi facilmente alle vittime. Il primo assalto ha avuto come protagonista un giovane al quale il 19enne hail telefono, costringendolo a sbloccarlo per poi resetterlo e riutilizzarlo.