Accadde oggi 28 novembre | Giovanni Ballico ed altre ricorrenze

28edSe n’è andato a novantasette anni passati. Disputò 172 gare in Serie A, in sette stagioni con la Sampdoria e una con il Palermo. Tre annate nel torneo cadetto, con la maglia rosanero. Il 281924 nasceva. Compie ottant’anni Francesco Volpato, 72 gare in B tra Reggiana, Bari e Monza.è il decimo anniversario dalla scomparsa di Lucidio Sentimenti, portiere, oltre quattrocento presenze in Seri A tra Modena, Juventus, Lazio, Vicenza e Torino. Andò qualche volta anche in gol, su rigore.Abbiamo citato i club granata e biancoceleste: club nei quali militò anche Sergio Castelletti, spentosi il 282004 e ricordato soprattutto per le otto stagioni nella Fiorentina, con la quale festeggiò due Coppe Italia e la Coppa delle Coppe.