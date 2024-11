Zonawrestling.net - WWE: Dopo la vittoria su Sinclair, Lola Vice sfida Jaida Parker per un match ‘Underground’ durante NXT

non vuole solo vincere incontri: vuole anche regolare i conti, e lo ha chiaritol’episodio di NXT del 26 novembre.aver sconfitto Wrenin un intensosingolo,ha afferrato la telecamera per lanciare un messaggio infuocato alla sua rivale,: “Molto presto, tu ed io andremo UNDERGROUND!”Questa dichiarazione audace ha scatenato il fermento tra i fan, curiosi di scoprire cosa accadrà tra queste due stelle emergenti della divisione femminile.sono state coinvolte in una rivalità accesa, conche in precedenza aveva ottenuto unasuin un brutale Hardcorenell’episodio di NXT all’iconica 2300 Arena. Chiaramente, l’astio tra loro non si è ancora placato, e ladidi portare la rivalità “underground” promette nuovi livelli di intensità.