Volkswagen perde terreno in Cina, vende stabilimento a Smvic

le sue attività nella regione cinese dello Xinjiang, dove Pechino è stata accusata di diffuse violazioni dei diritti umani, compreso il lavoro forzato. Il gruppo tedescorà alla società cinese Shanghai Motor Vehicle Inspection Center () la sua fabbrica nella capitale della regione, Urumqi, oltre ad una pista di prova a Turpan, a una società cinese. Vw ha persoin, il suo mercato più importante, con vendite nel paese nel 2023 in crescita modesta ma a un ritmo più lento rispetto all'anno precedente. È rimasta indietro rispetto ai concorrenti nazionali inndo il titolo di marchio automobilistico più venduto a favore di Byd. Gli attivisti per i diritti umani hanno accusato per anni Pechino di una repressione contro gli uiguri e altre minoranze musulmane nello Xinjiang, anche attraverso il lavoro forzato e i campi di detenzione.