Bergamonews.it - Un’altra notte da protagonista: De Ketelaere brilla ancora sul palcoscenico europeo

Leggi su Bergamonews.it

Nellamagica di Berna, l’Atalanta inscena la versione più bella e sfavillante di sé travolgendo con un roboante 6-1 i padroni di casa dello Young Boys, rimasti in partita soltanto per una manciata di minuti prima del crollo finale. Morale della favola, troppo forte questa Dea per pensare che la formazione elvetica – ferma a zero punti in Champions League – potesse creare qualche problema.Non c’è stata storia nel corso di novanta minuti letteralmente a senso unico, nel corso dei quali hato, più luminosa che mai, la stella di Charles Dedi una prestazione semplicemente devastante allo Wankdorf Stadion. Il belga, infatti, si è preso di prepotenza la scena mettendo a referto due goal e tre assist sulle sei reti complessive di marca nerazzurra. In altre parole, dominante.