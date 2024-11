Liberoquotidiano.it - "Un potere-extra, perché Alcaraz lo batte": il "re" dei coach gela Jannik Sinner

Persi chiude una stagione semplicemente leggendaria: numero 1 al mondo per distacco: otto titoli Atp, due Slam, le Finals di Torino e dulcis in fundo la Coppa Davis. A tenergli testa solo Carlos, distaccato nel ranking però da oltre 4mila punti: il punto è che lo spagnolo ha vinto i tre confronti diretti con l'italiano durante questa stagione. E sulle ragioni di queste tre vittorie, ecco piovere ora l'analisi di Patrick Mouratoglu, uno deipiù influenti e stimati nel mondo del tennis, il quale ha affacciato la ragione per la quale, secondo lui,riesce ad avere la meglio sul ragazzo di San Candido (i tre incontri vinti sono stati quelli a Indian Wells, al Roland Garros e a Pechino). Ma si diceva, Mouratoglu. L'allenatore francese a Eurosport ha spiegato: "Vedovincere più spesso contropuò creare di più.