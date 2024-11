Lapresse.it - TIM, Schiavo: “Valorizziamo nostro patrimonio artistico e sportivo per renderlo più bello e accessibile”

“Questa collaborazione nasce nell’ambito di un percorso che stiamo facendo come TIM da tempo, quello della valorizzazione e della virtualizzazione del, culturale,e di design. Cerchiamo di rendere l’esperienza di chi visita questi posti, anche un museo come Ducati, esponenzialmente più bella”. Così Elio, chief enterprise and innovative solutions officer di TIM, a margine dell’evento di presentazione a Bologna di ‘The Speed of Innovation‘, il progetto nato dalla collaborazione tra TIM Enterprise e Ducati Corse, realizzato in partnership con Qualcomm Tecnhologies INC, che dà vita a due esperienze di realtà aumentata grazie alle quali, all’interno del Museo Ducati di Borgo Panigale, sarà possibile per i visitatori immergersi a 360° nell’atmosfera del box del Team ufficiale Ducati in MotoGP e ripercorrere la storia di uno dei modelli più iconici di Borgo Panigale, quello dell’iconica Ducati 916.