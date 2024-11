This is me da Annalisa ad Alessandra Amoroso | ospiti e anticipazioni stasera

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Il secondo appuntamento con ‘is me’ andrà in onda questa sera, mercoledì 27 novembre, su Canale 5. Daad, ecco tutti i talenti nati nella scuola di ‘Amici’ che saranno presenti in studio nella seconda puntata. Anche questa settimana conduce Silvia Toffanin e ospita in studio tredici artisti del panorama della musica e della danza, nati e cresciti nella scuola di ‘Amici’. I talent che si esibiranno nella seconda puntata:, Anbeta Toromani, Andreas Müller, Gaia, Giordana Angi, Giulia Stabile, Umberto Gaudino, Holden, Sarah Toscano, Lda, Vincenzo Di Primo e Vincenzo Durevole. Il programma alterna momenti di racconto, con immagini e parole, a performance di canto e ballo. Non mancheranno i super, anche questa settimana: Il Volo, Tedua, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Big Mama, Fabrizio Moro e Mew.