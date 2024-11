Ilrestodelcarlino.it - Tennis, Macerata strappa la finale dei playoff per la serie A1. Ora l’ultimo atto con Ravenna

Gioisce il"Giuseppucci", al termine della vittoria per 4-2 contro i brianzoli del TC Villasanta, nella semidiA2. Ora per la squadra maceratese capitanata da Alessio Cherri si aprono le porte della, che si giocherà nella doppia sfida contro il TC Zavaglia di, con in palio la promozione in A1. Grande soddisfazione del presidente del circolo di, Fabiano Tombolini al termine della semivinta. "Sono contentissimo per questo risultato incredibile che abbiamo ottenuto – afferma entusiasta Tombolini – ma non vogliamo fermarci adesso e dobbiamo concludere l’opera. I ragazzi hanno giocato benissimo domenica, riuscendo a chiudere la contesa senza particolari patemi e i miei complimenti vanno soprattutto a loro". Nella vittoria di domenica sono risultate decisive le vittorie di Gianluca Acquaroli, Nicolas Compagnucci e Edoardo Lamberti nel singolare; il punto decisivo per la vittoria è arrivato dal doppio formato da Acquaroli e Lamberti, che hanno sancito il passaggio del turno con il punteggio di 4-2.