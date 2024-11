Notizie.com - Sciopero generale, Matteo Salvini precetta l’agitazione sindacale. Ronzoni (Uil): “Decisione politica, clima preoccupante”

, Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha incontrato i sindacati per parlare dellodei trasporti in programma per il 29 novembre prossimo.Laè stata quella di unazione che obbligherà i sindacati a rivedere le loro posizioni. Che però di certo non resteranno in silenzio.incontra i sindacati per lodei trasporto (ANSA FOTO) – Notizie.comEmanuele, segretario organizzativo della Uil, parla a Notizie.com spiegando il perché dell’incontro di oggi: “Siamo andati dal Ministro che ci ha convocati questo pomeriggio dopo la nostra risposta ufficiale a una lettera arrivata dal capo di gabinetto del Ministro stesso. Questi ci invitava a rivedere la nostra posizione rispetto alla programmazione dellonel settore del trasporto ferroviario da 8 a 4 ore.