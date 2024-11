Oasport.it - LIVE Bielsko Biala-Scandicci 0-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: super rimonta delle ragazze di Gaspari, conquistato il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-7 Scivola Bajema in corsa.5-7 Muro Antropova sulla parallela di Borowczak.5-6tempo di Pacak, 9 punti dalle centrali per le polacche.4-6 Quarto toccodopo muro di. Challenge che conferma.4-5 Laak non trova le mani del muro.4-4 MUROOOO! Antropovaaaa!4-3 Out l’attacco di Laak, sta sbagliando tantissimo l’opposta estone.4-2 Pallonetto al centro su palla staccata: brava Antropova.4-1 Piasecka nei quattro metri, on fire la numero 18.3-1 HERBOTS, mani out!3-0 Tap-in di Pacak.2-0 Fast errata di, murata da Piasecka.1-0 Piasecka mette a terra da posto 4.SECONDO SETImportantissimo mandare in archivio positivamente unset complicato per Savino del Bene. Le polacche hanno sbagliato poco, giocando con pazienza punto su punto.