Lapresse.it - Libro dell’anno Treccani 2024, arriva la voce dedicata a Puccini: “Nella sua musica la libertà delle donne”

Leggi su Lapresse.it

A un secolo dalla scomparsa di Giacomo, avvenuta a Bruxelles il 29 novembre 1924, una nuovadelscritta da Sandro Cappelletto ricorda la capacità didi esprimere attraverso la suail desiderio del raggiungimento dell’emancipazione femminile. Al grande maestro, che rimane uno dei compositori del teatrole più eseguiti al mondo, Sandro Cappelletto dedica nelun nuovo testo che racconta la sua capacità di portare in scena personaggi del tutto originali.Giacomoraccontava la ricerca didell’epocaNelle rappresentazioni dinon c’erano re e imperatori, né figure aristocratiche consegnate dalla storia, nemmeno corti e palazzi, ma ragazze capaci di mantenersi da sole, giovaniche intendono vivere liberamente la propria sessualità in una società che può soltanto reprimerla o adolescenti sedotte, come Cio-Cio-San, anche Suor Angelica, morta suicida come Tosca.