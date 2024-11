Gaeta.it - Lazza presenta il nuovo brano OuverFOURe e annuncia tour imperdibile negli stadi per l’estate 2025

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’artista, fresco di riconoscimento ai Siae Music Awards per la Miglior Canzone Streaming Italia con il“Cenere”, non smette di sorprendere i suoi fan con nuove iniziative. Da oggi, il suopezzo “” è disponibile su tutte le piattaforme digitali grazie a Island Records. Ma non è tutto:ha anche svelato i dettagli di unstrepitoso che toccherà alcuni dei palcoscenici più iconici d’Italia nella prossima estate.Dettagli delIldiinizierà il 5 luglioa Lignano Sabbiadoro, presso loo Teghil, e proseguirà il 9 luglio al famosoo San Siro di Milano. Quest’ultima data rapuna tappa significativa nella carriera del rapper, considerando che San Siro è uno dei luoghi più prestigiosi per concerti nel panorama musicale italiano.