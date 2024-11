In Italia sette residenti su mille in povertà sanitaria Aumento dell' 843 per cento rispetto all' anno scorso

Noinotizie.it - In Italia sette residenti su mille in povertà sanitaria Aumento dell'8,43 per cento rispetto all'anno scorso

Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:Nell’in corso, 463.176 persone (7su 1.000) si sono trovate in condizioni di. Significa che hdovuto chiedere aiuto a unae 2.011 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure che, altrimenti, non avrebbero potuto permettersi.alle 427.177 del 2023, c’è stato undel 8,43%.LA SPESA FARMACEUTICAE FAMIGLIENel frattempo, per il settimoconsecutivo, la spesa farmaceutica sostenuta dalle famiglie aumenta, ma la quota a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) diminuisce. Nel 2023 (ultimi dati AIFA disponibili) la spesa complessivae famiglie è pari a 23,64 miliardi di euro, 1,11 miliardi in più (+3%)al 2022 (quando la spesa era di 22,535 miliardi).