Il naufragio del Manchester City attraverso le facce di Guardiola

Negli ultimi anni ilè stato un simbolo di efficienza, una macchina impeccabile. Un club capace di raggiungere una perfezione quasi nauseante. Il manager più competente, i giocatori più talentuosi, la proprietà più ricca. Ilcome prodotto ultimo e non più perfettibile del calcio dell’ultra-capitalismo. Col passare degli anni, e l’inasprimento della competizione,ha creato una squadra più rigida e bloccata, ma al contempo sempre più efficiente, con sempre meno punti deboli. È passato dall’utopia di una squadra di soli centrocampisti a una di soli difensori; ha creato schemi sempre meno belli ma anche sempre meno difendibili per far segnare Haaland dentro l’area piccola. Ha puntato allo zero a zero negli scontri diretti, per poi vincere ogni singola partita con le altre squadre.