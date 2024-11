Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte capolista: parla Ciro Ferrara

L’ex difensore die Juventusha rilasciato un’intervista al sito www.magazine.com. Di seguito le sue parole.–primo in classifica, con un punto di vantaggio su Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio: pensi che quest’anno gli azzurri possano lottare per vincere lo scudetto?“Datemi un solo motivo per non poter pensare allo Scudetto. L’obiettivo del, ovviamente, resta la qualificazione alla prossima Champions League ma se Fonseca crede ancora allo scudetto, nonostante l’evidente ritardo in classifica del suo Milan, perché non possono crederci gli azzurri?”., il Buongiorno si vedrà dal mattino?.– Buongiorno sta impressionando per la costanza di rendimento.“Buongiorno sta confermando anche adi essere un top player. Non era per nulla scontato avere questo approccio in una realtà diversa, dopo tanti anni al Torino”.