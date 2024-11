Il giorno è notte

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il problema non è di arrestare Netanyahu come criminale di guerra. Il problema è che Israele ormai da tempo è un orrore civico e democratico, paragonabile ai peggiori regimi della Storia.Piero Donàvia emailGentile lettore, gli stessi concetti esprimeva giorni fa il grande giornalista israeliano Gideon Levy sul quotidiano Haaretz. L’articolo partiva da alcune frasi dell’ex premier Naftaly Bennet, leader della destra presunta moderata: “I soldati della riserva torneranno alla vita civile come cittadini più idealisti, più compassionevoli e ricostruiranno questo Paese. Una generazione di leoni è nata in Israele”. “Una generazione senza vergogna” commentava Levy. “Pulizia etnica e omicidi di massa assurgono a ideali e i crimini di guerra creano migliori cittadini. ll massacro di migliaia di donne e bambini diventa un valore e il genocidio è una scuola d’avviamento”.