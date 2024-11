Fiorentina-Pafos Cataldi | Non pensiamo all’Inter in Europa non ci sono partite facili

Leggi su Sportface.it

“Non credo che domani sera ci sia il rischio di pensare alla gara con l’Inter, perché sappiamo bene che leinnonmai. Lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle contro l’Apoel in casa loro. Quando si va in territorio europeo non si può dare nulla per scontato”. Lo ha detto il centrocampista Daniloalla vigilia di, gara valida per la fase a gironi di Conference League. Sull’infortunio: “Sto un po’ meglio, probabilmente non al 100%. Abbiamo parlato anche con il mister durante l’ultima pausa delle nazionali ed abbiamo gestito bene dei problemi che avevo sulle spalle e che ancora nonpassati del tutto”.: “Non, innon ci” SportFace.