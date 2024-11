Oasport.it - F1, Toto Wolff: “Doppietta fantastica a Las Vegas. Nel 2025 speriamo di sfidare Verstappen”

Leggi su Oasport.it

Due anni dopo l’ultima volta (Interlagos 2022), Mercedes è tornata a farein un Gran Premio di Formula Uno dominando la scena nella notte di Lascon il netto successo dalla pole position di George Russell davanti a Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta dalla decima piazza in griglia. Un trionfo a tutto tondo per la scuderia anglo-tedesca, che si è esaltata con il freddo ed il poco grip del circuito cittadino statunitense.“È da un po’ che non conquistavamo una. Un risultato fantastico per la squadra. Le condizioni più fredde su un circuito dalla bassa aderenza come questo sono andate chiaramente a nostro favore. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro di esecuzione durante il weekend. Siamo stati veloci dall’inizio delle FP1 di giovedì e abbiamo continuato così fino a venerdì e sabato.