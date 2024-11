Ilfattoquotidiano.it - “È offensivo. Gli italiani dovrebbero smetterla di offendersi”: la pizza ripiena di pasta diventa virale sui social, ma divide gli appassionati

Unadi. È questo l’ultimo trend che spopola oltreoceano, in particolare, a New York, città da cui è stato condiviso il video che ètosu Instagram, con oltre 20 milioni di visualizzazioni. A creare questo particolare tipo diè il ristorante Campania Coal Fired.Il locale newyorchese, infatti, propone al suo pubblico unaa due gusti: da un lato la Pepperoni, l’equivalente americano della Diavola, e dall’altro un calzone ripieno di Fettuccine Alfredo, un piatto dia base di burro e parmigiano. L’innovativa proposta della pizzeria newyorchese ha letteralmente diviso il web: tra chi non vede l’ora di provarla, come un’utente che scrive: “Sembra squisita”. E chi invece è lapidario: “Un italiano muore”, sentenzia.Ma, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, la moda di combinareè stata seguita anche da diverse pizzerie in Italia.