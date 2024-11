Davidemaggio.it - Andrea Giambruno torna in TV da Paolo Del Debbio

Dopo mesi lontano dalla scena televisiva,è pronto are davanti al pubblico, questa volta come ospite del talk show Dritto e Rovescio, condotto daDelsu Rete 4. L’apparizione, prevista per domani sera, segna il suo ritorno dopo il clamore mediatico seguito alle vicende personali e professionali che lo avevano coinvolto lo scorso anno., giornalista e volto noto di Mediaset, aveva lasciato gli schermi nell’ottobre 2023, quando la diffusione di fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia aveva scatenato polemiche. Di lì a poco anche l’annuncio della fine della relazione con la Premier Giorgia Meloni.Niente da fare pera Belve?Se Delintervisterà, lo stesso molto probabilmente non potrà fare Francesca Fagnani. Mediaset non avrebbe ancora concesso la liberatoria per partecipare a Belve.