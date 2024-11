Quotidiano.net - Unicredit-Bpm, l’economista Pinardi: "Assurde le resistenze a creare grandi gruppi"

Milano, 26 novembre 2024 – "Non sarà un’operazione facile, almeno a giudicare dal responso dei mercati finanziari". Carlo Maria, professore di Finanza alla Bocconi, dice la sua sulla scalata dia Banco Bpm, ritenendo che i giochi siano tutt’altro che conclusi, anche se l’operazione "ha comunque un suo senso e non è incompatibile con quella che la stessavorrebbe fare in Germania con Commerzbank". Perché non sarà facile? "A decretarlo è stato il mercato borsistico, che ieri ha penalizzatoe premiato Banco Bpm, giudicando troppo bassi i valori di scambio degli scalatori". Dunque? "Se vorrà avere successo, probabilmentedovrà fare un’offerta più impegnativa. Ma il ceo Orcel ha sempre detto di voler mettere in campo solo operazioni realmente convenienti.