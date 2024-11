Iltempo.it - Tajani occupato, Fi diserta il Cdm: dietro ci sarebbero tensioni con gli alleati

Leggi su Iltempo.it

Era tutto pronto per il Cdm quando i ministri di Forza Italia hanno fatto sapere che non avrebbero partecipato. La richiesta è arrivata direttamente dal segretario azzurro e vicepremier Antonio. Slitta quindi a venerdì mattina la discussione sul decreto giustizia. Ufficialmente il forfait, spiegano dal partito, è dovuto agli impegni del ministro degli Esteri impegnato al G7 a Fiuggi, in realtàcialcunecon gli. C'è un tema generale che è sorto dopo le elezioni e che lo stessoha fatto presente a più riprese alla premier. Forza Italia è uscita dalle urne delle Regionali come secondo partito della coalizione, ma all'interno della maggioranza non pesa come tale. Non è un caso che nei prossimi appuntamenti elettorali gli azzurri non sembrano in pole per poter esprimere un loro candidato alla guida della coalizione.