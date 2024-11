Oasport.it - Taekwondo, Italia in grande spolvero agli Europei U21. Il trionfo di Baretta e quattro medaglie totali

I CampionatiUnder 21 di Sarajevo sono andati in archivio con un bilancio soddisfacente per ilno, che ha ben figurato soprattutto nella seconda metà della manifestazione collezionandomede complessive e confermando delle prospettive interessanti in vista dei prossimi quadrienni olimpici, a partire da quello di Los Angeles 2028.Dennis, dopo aver già dimostrato di poter competere ad alti livelli anche tra i senior (vincendo l’oroEuropean Games 2023), si è tolto la soddisfazione di conquistare il suo secondo titolo continentale giovanile (dopo ildel 2021 tra gli Junior) dominando la scena tra i -63 kg e ribadendo la sua candidatura per recitare un ruolo da protagonista in questo nuovo ciclo a cinque cerchi.Il ventenne nativo di Aprilia ha regalato alla spedizione tricolore l’unico successo della rassegna, ma altri azzurrini sono riusciti a salire sul podio.