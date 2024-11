Lanazione.it - Steward come sentinelle. Del Rosso guarda a Firenze per la lotta al degrado

Il Comune propone ai commercianti l’attivazione del ’Protocollo Negozio Sicuro’, per attivare un servizio diper combattere ile aiutare i cittadini a segnalare situazioni a rischio alle forze dell’ordine. Il sindaco Claudio Delha incontrato ieri mattina in municipio le categorie, al fine di parlare di questo argomento. "Il nostro modello – spiega – è, dove Comune e categorie hanno sottoscritto ormai da qualche tempo questo progetto in prefettura. Questa iniziativa andrebbe a fornire un ulteriore strumento che andrà a integrarsi con il servizio di vigilanza notturna degli edifici di proprietà comunale che che aderirà a Mille occhi sulla città". Delannuncia un ulteriore potenziamento del sistema di videosorveglianza a Montecatibi. "Vogliamo installare trenta telecamere in più – sottolinea – nella parte della città compresa tra viale Verdi, la parte di via Marconi dove si trova il liceo Salutati e il l parcheggio di via San Marco.