Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato Sinner nel 2024? Montepremi stellare: tutte le cifre torneo per torneo

Janniksi è reso protagonista di una fantastica annata agonistica. Il tennista italiano ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), le ATP Finals da imbattuto, tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e due tornei ATP 500 (Rotterdam e Halle), issandosi di forza al primo posto del ranking ATP. Il numero 1 del mondo ha poi saputo alzare al cielo la Coppa Davis insieme ai compagni di squadra ed è ormai lo sportivo italiano più famoso in assoluto.Grandi soddisfazioni dal punto di vista agonistico e sportivo hanno portato anche a importanti riscontri sotto il profilo economico. Jannikha21,33 milioni di euro nel corso delgrazie ai propri risultati sportivi. Si tratta della somma degli importi che gli organizzatori dei vari tornei assicurano per i traguardi raggiunti in campo: più ci si fa strada in una kermesse e più gli assegni si fanno generosi.